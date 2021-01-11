Президент Владимир Зеленский обманул украинцев и лишил их всяких надежд на будущее. С таким заявлением выступил украинский политолог и экономист Андрей Головачев.

Украину и США сегодня объединяет занявшийся политический кризис. Кроме того, как уверяет Головачев, есть сходство и между президентами двух стран — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Оба лидера схожи тем, что пришли во власть из шоу-бизнеса и позиционировали себя в качестве несистемных политиков. Их избрание — это популистская реакция общества на то, что существующая политическая система не позволяет людям влиять на власть.

Головачев утверждает, что в США сложилась власть корпоратократии, которая лишь внешне имитировала демократию. Общество реально не имело своего представительства во власти и никак не влияло на политику. Поэтому народ, разочаровавшись в номенклатурных политиках, избрал шоумена Трампа — человека не из системы, который финансировал свою избирательную компанию сам, отказавшись от денег корпораций, чтобы не быть им обязанным.

«Аналогичная ситуация была и с Зеленским. За 30 лет общество устало от одних и тех же коррумпированных политиков, которые представляли только интересы кланов и не имели ничего общего с интересами простых людей. С горя они поверили в честность намерений Зеленского, отдав ему всю власть не глядя», — заявил специалист в своем блоге.

Однако на этом аналогии между двумя президентами закончились. Если Трамп показал себя непреклонным бойцом с корпоратократией, то Зеленский быстро опустил крылья и спокойно вписался в клановую систему, а позже стал ее неотъемлемой частью. Киевский эксперт заявил, что украинцам не повезло с президентом, поскольку он обманул свой народ и лишил его будущего.

«Как результат — Трамп обладает невиданной поддержкой среди среднего класса, среди тех, кто создает капитал и платит налоги, а не выпрашивает подачки у государства. А Зеленского через полтора года президентства поддерживает одно только быдло. Трамп всколыхнул всю страну и дал свободным американцам надежду. Зеленский обманул украинцев и лишил их всяких надежд. Два шоумена — две разные судьбы Один — смелый и непреклонный боец, другой — трусливый и мелкий оппортунист. Оба народа сыграли в рулетку. Американцам повезло, украинцам — нет», — резюмировал Андрей Головачев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что украинцы возмущены поведением своего президента Владимира Зеленского, который в разгар пандемии и «тарифного майдана» решил отдохнуть в Буковеле. Люди обвинили главу государства в том, что ему лыжи и селфи ближе боли людей, трагедии нации, престижа Украины.