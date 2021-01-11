Российские звезды рассказали о своих необычных увлечениях

Москва, 11 января. Звезды российского шоу-бизнеса часто публикуют интересные посты, которые приоткрывают завесу их личной жизни для подписчиков. У артистов плотных график, но при этом они успевают найти время для своих увлечений — они, как все, нуждаются в отдыхе. Звезды рассказали о своих необычных увлечениях.

Российская актриса театра и кино, популярная телеведущая Олеся Судзиловская решила освоить новое направление и неожиданно для фанатов занялась стрельбой.

«Дебют. Постреляли на биатлонном поле. И, вот, с первого выстрела (в жизни!) из положения лежа — я выбила 5 из 5! Восторгу не было предела!» — поделилась с подписчиками знаменитость в своем Instagram.

Телеведущая Елена Летучая недавно призналась, что решила начать новый этап в жизни. Звезда телеэкранов занялась боксом. Фанаты были обеспокоены, узнав эту новость. Дело в том, что Летучая недавно сломала ребра. С такой травмой, вероятно, нельзя давать сильные нагрузки организму, задумались фанаты телеведущей.

Актер, сценарист и продюсер Данила Козловский решил оставить в своей жизни навык, который он приобрел благодаря съемкам в фильме «Духless». Как признался артист, он «заболел» серфингом, а осваивать новые трюки Даниле помогает чемпион России.

«Сергей — один из лучших инструкторов и учителей по этому крутейшему виду спорта. Если осваивать серф на Бали, то только с ним. Это весело и совсем не сложно, невероятно интересно, а главное дико продуктивно», — поделился впечатлениями Козловский.

Ранее звезды российского шоу-бизнеса показали своим поклонникам архивные фотографии, на которых они совсем еще дети. Фанаты пришли в восторг, увидев, какими в были их кумиры в школе и детском саду. Подробнее — по ссылке.