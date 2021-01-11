Астролог рассказала, что ждет россиян после новогодних праздников

Дни с 10 по 15 января будут чрезвычайно интересными в событийном плане, но для многих будут запущены кармические сценарии. А кто предупрежден, тот вооружен. Астролог Яна Ваганова в комментарии ФАН рекомендует настраиваться на позитив и веру в чудеса.

11 января, понедельник

Это день «пустые руки». Будьте осторожны с деньгами, исключите серьезные траты и не давайте даже мелких сумм в долг. Важные начинания сегодня не принесут ожидаемых результатов, все начатое сегодня растворится как дым. А вот болезни, наоборот, будут стойкими — берегите здоровье. Удача в этот день придет от поисков решений, анализа и скрупулезной работы. Все, кто «зрит в корень» получат, наконец, свои плоды.

12 января, вторник

Неблагоприятный день. В этот день вы способны ставить высокие цели и добиваться их, созвездие поддерживает трудолюбивых, смелых, добрых сердцем людей. Развивайте свой потенциал, и вы получите больше, чем рассчитывали. Обратите внимание на свое питание, сделайте выбор в пользу здоровой пищи. Удача в этот день в развитии своей интуиции.

13 января, среда

Вежливость и доброта помогут обрести новых друзей. Приятно порадует разговор по душам со второй половинкой, это укрепит ваши отношения. Не забывайте и о себе — день благоприятен для начала лечебных процедур и общения с новыми людьми. Удача сегодня от благотворительности и помощи нуждающимся.

14 января, четверг

Это прекрасный день для создания красоты: прическа, маникюр, домашний уют. Благоприятны встречи с близкими, они будут наполнены пониманием и заботой, старайтесь при общении никого не критиковать. Хорошо отправляться в короткие путешествия, но надо быть на чеку, в этот день возможность быть замешанным в обмане возрастает как никогда. Удача в распространении информации, пиаре, рекламе.

15 января, пятница

Самый благоприятный день на неделе. Удача в этот день в распределении финансов, накоплении и любых финансовых вопросах. Обязательно положите деньги в копилку, перекиньте что-то во вклад или немножко пожертвуйте. Даже пополнить баланс телефона близкого человека — тоже хорошо.

16 января, суббота

Неблагоприятный, но интуитивный день, возможны вещие сны и озарения. Но не стоит пребывать в мечтах, так как сегодня высока вероятность споров и конфликтов. Сбалансировать энергию этого созвездия помогут духовные практики, йога и медитация. День удачен для решений, связанных со здоровьем и новыми привычками, подойдет даже зарядка с утра. Удача придет от приготовления вкусной и полезной пищи.

17 января, воскресенье

День обещает быть активным, можно участвовать в необычных мероприятиях и испытаниях. Разумный риск будет оправдан и даст хорошие результаты. Сам день пропитан особым настроением. Пейте больше воды, принимайте водные процедуры, закаляйтесь, читайте. Удача сопутствует тем, кто чист сердцем.