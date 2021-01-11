Врачи рассказали о двух способах победить любой штамм коронавируса

Москва, 11 января. Новый тип коронавируса можно победить двумя способами. Перечисленные экспертами варианты относятся к любому штамму заболевания.

Такое заявление сделал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. Он отметил, либо часть населения переболеет сама, либо люди успеют привиться.

Эксперт призывает не паниковать от таких новостей. У нового штамма коронавируса нет никаких отличий от обычного. Исключением стала только высокая скорость распространения.

Никифоров добавил, что болезнь есть везде и обнаружена в 50 странах мира, включая Россию. По его мнению, остановить это невозможно.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что на территории Приморского края власти увеличат число пунктов вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом доложили главе региона Олегу Кожемяко на заседании оперштаба. Заместитель председателя приморского правительства Анастасия Худченко сообщила, что в регион поступили две вакцины против коронавируса — «Эпиваккорона» и «Гаммковидвак». Последняя, как уточнила чиновница, подходит для лиц старше 65 лет. В первую очередь привьют медицинский персонал и социальных работников.