Расписным ковром отремонтировали дорогу в украинском городе

Киев, 11 января. Расписной ковер украсил яму на дороге в украинском городе Черкассы. Фотография «отремонтированной» дороги появилась в социальной сети Facebook.

На снимке видно, что ковер положили поверх огромной ямы, придавив его камнями, чтобы не унесло ветром.

«Решение проблемы с ямой на Таможне», — подписан кадр в группе «Справжні Черкаси».

Необычный способ ремонта дороги оценили в комментариях украинцы. Новшество в сфере ремонта дорожного полотна вызвало настоящий хохот. Некоторые предположили, что в Черкассах заскочил герой арабских сказок Аладдин.

«Аладдин потерял»; «Может, какой-то пьяный Аладдин забыл где его транспорт»; «Аладдин попал в аварию»; «Ковер-самолет попал в ДТП на Мытнице», — пишут в комментариях интернет-пользователи.

Битые украинские дороги не раз оказывались в центре внимания. Уставшие от трасс с дырками и ямами украинцы устраивали митинги, требуя срочного ремонта дорожного полотна. Жителям приходилось блокировать дорогу, чтобы быть услышанными. Речь, в частности, идет о трассе Одесса — Рени на юге Украины, которая соединяет Саратский, Тарутинский и Арцизский районы.