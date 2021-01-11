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США хотят открыть проект по укреплению связей между украинцами

США хотят открыть проект по укреплению связей между украинцами

Вашингтон, 11 января. Проект по укреплению связей между украинцами, проживающими на подконтрольных Киеву территориях, в ДНР и ЛНР, хотят открыть в США.

Программу под названием «Наводя мосты» планирует запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Она нацелена на «укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины».

Американцы собираются улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. В документе отмечается, что работа агентства будет проходить в областях, которые якобы больше всего пострадали от «агрессии» РФ. По мнению специалистов USAID, Москва якобы распространяет на Украине пропаганду розни в условиях существующего раскола, указал RT.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда новое руководство Киева голословно обвинило Россию во «вмешательстве». Кремль неоднократно опровергал все обвинения и говорил, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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