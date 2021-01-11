США хотят открыть проект по укреплению связей между украинцами

Вашингтон, 11 января. Проект по укреплению связей между украинцами, проживающими на подконтрольных Киеву территориях, в ДНР и ЛНР, хотят открыть в США.

Программу под названием «Наводя мосты» планирует запустить Агентство США по международному развитию (USAID). Она нацелена на «укрепление доверия и связей между украинцами как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины».

Американцы собираются улучшить управление критически важными ресурсами и ситуацию с предоставлением государственных и коммунальных услуг населению. В документе отмечается, что работа агентства будет проходить в областях, которые якобы больше всего пострадали от «агрессии» РФ. По мнению специалистов USAID, Москва якобы распространяет на Украине пропаганду розни в условиях существующего раскола, указал RT.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда новое руководство Киева голословно обвинило Россию во «вмешательстве». Кремль неоднократно опровергал все обвинения и говорил, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.