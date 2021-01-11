Опрос ООН показал, как россияне смотрят на будущее

Москва, 11 января. Граждане России хотят в ближайшие 25 лет увидеть улучшения в области соблюдения прав человека, защиты экологии и доступности здравоохранения, свидетельствует опрос ООН.

Исследование общественного мнения проводилось в рамках инициативы «ООН — 75: Глобальный диалог». Всего было опрошено семь тысяч человек разного возраста и уровня образования.

Исследование показало, что среди приоритетов мирового развития, помимо здравоохранения, прав человека и экологии, россияне назвали снижение числа конфликтов, улучшение возможностей трудоустройства и более доступное образование.

На вопрос о том, станут ли люди в целом жить лучше или хуже к 2045 году 46% опрошенных россиян ответили оптимистично, сообщает ТАСС. Что условия жизни ухудшатся, думают 29% респондентов, 25% участников опроса полагают, что они будут неизменными.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что подавляющее большинство жителей РФ не хотели бы переезжать за границу. Лишь 16% респондентов ответили, что хотели бы переехать на ПМЖ в другую страну.