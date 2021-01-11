Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве в январе

Москва, 11 января. Профессия зубного техника стала одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в январе, сообщили эксперты сервиса «Работа.ру».

Зубному технику-керамисту обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. От специалиста требуется в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Работодатели готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц. Также хорошо могут зарабатывать соискатели в образовании.

«Репетитор по английскому языку сможет получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества занятий с учениками», — пояснили специалисты.

В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Москве вошли мастер по ремонту квартир (зарплата от 160 тысяч рублей в месяц) и ведущий бизнес-аналитик (150-200 тысяч рублей ежемесячно), пишет РИА Новости.

В конце прошлого года специалисты HeadHunter назвали вакансии с самой высокой заработной платой. Самые большие зарплаты наблюдались перед Новым годом в московских компаниях.