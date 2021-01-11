Ученые дали прогноз по коронавирусу после праздников в России

Москва, 11 января. Ученые спрогнозировали небольшой кратковременный всплеск заболеваемости после новогодних праздников в России.

Он вызван тем, что жители страны выйдут на работы, а социальная жизнь резко насытится контактами, пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с изданием «Известия».

Но общая динамика будет положительной, показатели не вырастут больше декабрьских. Такого результата удалось добиться благодаря своевременным карантинным ограничениям, из-за которых многие россияне провели новогодние праздники дома в кругу семьи, в небольшой самоизоляции.

Кроме того, как ранее сообщил ФАН педиатр-инфекционист Евгений Тимаков, в стране начался устойчивый процесс формирования коллективного иммунитета. Он не даст подъему показателя перерасти во «всплеск».