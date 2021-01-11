Инфекционист назвала способ остановить пандемию COVID-19

Москва, 11 января. Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова назвала единственным способом остановить пандемию COVID-19 вакцинацию трех четвертей населения.

«Если есть эпидемия, любая совершенно, бактериальная, вирусная, и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Шестакова уточнила, что речь идет не о вакцинации в течение трех-пяти лет. «Иммунную прослойку», по ее словам, создать нужно за достаточно короткий срок.

Специалист напомнила, что никто не знает, как долго будет сохраняться эффективность вакцины. Если вакцинация будет длиться три года, «подоспеют» люди, у которых закончился иммунитет, и процесс будет постоянный. Поэтому проводить вакцинацию от коронавируса нужно также, как от гриппа.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией россиян может возрасти после новогодних праздников. При этом рост заболеваемости не будет взрывным, так как у многих жителей страны уже сформировался иммунитет.

По его словам, после нового года число заразившихся увеличится не только в Москве, но и по всей России. То же касается и курортных городов, поскольку люди не только увезли оттуда инфекцию, но и привезли ее туда.