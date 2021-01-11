Инфекционист предупредил петербуржцев об опасных местах в пандемию коронавируса

Санкт-Петербург, 11 января. Петербуржцам рассказали о самых опасных местах в городе в пандемию коронавируса.

В первую очередь не рекомендуется посещать плохо проветриваемые помещения, в которых присутствует большое скопление народа. Тем более если речь идет об общественном транспорте в часы пик. Хоть во время праздников пассажиропоток значительно снизился, с началом новой рабочей недели транспорт снова заполнится, рассказал эксперт-медик, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев «Невским Новостям».

«Я давно говорил, что нужно не уменьшать количество транспорта, а увеличивать, чтобы народа было меньше», — заявил Яковлев.

Можно попытаться ограничивать количество людей, входящих в транспорт. Яковлев объяснил это тем, что чем больше людей в замкнутом пространстве, тем выше среди них число переносчиков вируса.

Ранее петербуржцы объяснили, почему не хотят вакцинироваться от COVID-19. Граждане Северной столицы объяснили свою позицию.