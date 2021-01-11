Новые требования к сигаретам готовят в России

Москва, 11 января. Новое требование к сигаретам готовит к утверждению МЧС России вместе с Минздравом, согласно документу они должны быть самозатухающими.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — цитирует директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева ТАСС.

Такая практика, по ее словам, уже получила широкое распространение в Европе, подобные сигареты были и в СССР. По словам Еникеевой, от них практически не происходило пожаров. Она уточнила, что этот стандарт может быть утвержден в России через два года.

Ранее сообщалось, что с 28 января будет запрещена реклама устройств нагревания табака и табачных стиков. Также нельзя будет использовать эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты.