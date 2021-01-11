Шесть рабочих дней ожидают россиян в феврале перед длинными выходными

Москва, 11 января. Россиян в феврале перед длинными выходными ожидает шестидневная рабочая неделя.

Такой расклад получается из-за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Шесть дней подряд проработать придется с 15 по 20 февраля в связи с тем, что рабочий день 22 февраля переносится на субботу, 20 февраля. Затем россиян ожидает неделя всего из трех рабочих дней.

Специалисты Роструда ранее рассказали, что в этом году россиян ожидает семь укороченных рабочих недель. Последняя из них завершится 30 декабря.

Недавно российский шоумен Максим Галкин пожаловался на короткие новогодние праздники. ФАН писал, что артист не успел как следует отдохнуть.