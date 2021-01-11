Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V»

Москва, 11 января. Алжир стал первой африканской страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Также препарат стал первым лекарством от вируса, который появился на материке. Сообщение об этом появилось на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Власти осуществили регистрацию по ускоренной форме Emergency Use Authorization, благодаря чему жители смогут получить препарат под аргументом «массовой угрозы». Именно так разработка центра им. Гамалеи уже пришла в Сербию, Боливию и Аргентину. По последним статистическим данным, в Алжире насчитывается более 102 тысяч пациентов с COVID-19, а скончалось за все время пандемии 2807 человек.

Также в Бразилии 15 января начнется производство вакцины от коронавируса «Спутник V», об этом ранее сообщил ФАН. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также заявил, что российский препарат уже начал изготовляться в Южной Корее, Китае и Индии.