Производство вакцины «Спутник V» начнется в Бразилии 15 января

Москва, 11 января. Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Бразилии уже 15 января, о чем сообщили производители препарата в Twitter-аккаунте.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев недавно сообщил, что запустилось производство лекарства, разработанного Центром им. Гамалеи, и в других странах — Южной Корее, Китае и Индии.

«Бразилия начнет производство «Спутника V» 15 января», — указано в сообщении.

Препарат на днях зарегистрировала первая африканская страна — Алжир. Власти обратились к ускоренной форме регистрации, чтобы как можно быстрее начать вакцинацию населения, находящегося под глобальной угрозой здоровью.

Недавно глава Роспотребнадзора рассказала, что в России еще в декабре 2020 года был выявлен первый зараженный «британским» штаммом коронавируса. Попова подчеркнула, что критического ухудшения состояния у пациента не наблюдалось. Клиническая картина заболевания также осталась привычной, информирует ФАН.