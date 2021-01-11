Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи

Пхеньян, 11 января. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК) на ее VIII съезде, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В прошлый раз на пост председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын был избран в мае 2016 года на предыдущем съезде ТПК.

Кроме того, накануне участники VIII съезда партии изменили ее устав. Теперь съезды ТПК будут созываться раз в пять лет. Анонсировать их будут за несколько месяцев до проведения.

Ким Чен Ын заявил, что политика США в отношении Северной Кореи «вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию» останется неизменной, сообщает RT. Сами Соединенные Штаты северокорейский лидер назвал «главным врагом» КНДР.

Северная Корея ранее внесла в устав Трудовой партии страны положения о важности мощности оборонного потенциала по части сдерживании военных угроз, передает ФАН. По сообщениям южнокорейских СМИ, изменения были внесены по итогам съезда Трудовой партии Кореи, где присутствовал глава государства Ким Чен Ын.