Стюардессы рассказали о непристойностях на борту авиалайнеров — The Sun

Лондон, 11 января. Британский таблоид The Sun опубликовал подборку громких инцидентов, связанных с выходками членов экипажей авиалайнеров.

Издание напоминает о стюардессе, известной под псевдонимом AirHostess71. Женщина прославилась тем, что публиковала эротические снимки в Facebook. 46-летняя сотрудница Air France Transavia также записала на видео несколько «подвигов», которые впоследствии муж-пилот передал властям.

Известна история про Натали Смит, которая работала бортпроводником в Virgin Atlantic. Она рассказала Compare Travel Insurance, что однажды ей пришлось успокаивать двух пассажиров первого класса, которые попытались вступить в интимную близость прямо во время полета. Стюардесса рассказала, что экипажу пришлось играть в «хороший полицейский — плохой полицейский», чтобы усмирить их пыл.

Журнал Cosmopolitan также писал об непристойных инцидентах на борту пассажирских лайнеров, в которых были замешаны знаменитости. Также известна история о том, как голливудский актер решил «уединиться» с девушкой-менеджером в туалете. В процессе он случайно нажимал кнопку вызова экипажа, пока остальные пассажиры первого класса пытались поспать.

Таблоид приводит различные примеры безнравственного поведения со стороны простых граждан. В частности один из вероятных пассажиров рассказал, что занялся сексом со стюардессой, которая ранее жаловалась коллеге на отсутствие мужского внимания.

Бывший член экипажа Хизер Пул в своей книге написала, что в авиакомпании, в которой она работала, стюардессам разрешалось укорачивать юбки после прохождения испытательного срока. Это говорило пилотам и другим членам экипажа, что они открыты для любовных интриг.

Один из пользователей Reddit рассказал, что работает бортпроводником. По его словам, когда люди спрашивают о задержках самолета, обычно им не называют реальную причину. Настоящий ответ может испугать пассажиров, подытожил он.

Непослушные пассажиры — главная проблема членов экипажей. Так, в 2008 году 13 сотрудников авиакомпании Virgin были уволены за то, что называли клиентов в соцсетях «быдлом».

Ситуация за прошедшие годы, вероятно, не сильно изменилась, подчеркивает таблоид. На странице Flight Attendant Career Connection в Facebook собраны жалобы членов экипажей на пассажиров. Среди них — постоянное требование алкоголя, мусор на сидении, хождение босиком, прогулки по салону самолета, а также стрижка ногтей прямо во время полета.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российская бортпроводница запечатлела на камеру часть своей рабочей деятельности. Кадрами любимого занятия она поделилась в соцсети TikTok.