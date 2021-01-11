Топ-5 лучших ролей Константина Хабенского

Сегодня 49 лет исполняется одному из самых интересных отечественных актеров — Константину Хабенскому, по этому случаю ФАН вспоминает о самых значимых ролях артиста.

«Географ глобус пропил»

Роль Виктора Служкина в картине Александра Велединского «Географ глобус пропил» стала для Хабенского знаковой. Бегущий от проблем, злоупотребляющий алкоголем персонаж не уверен в себе, лиричен, но обладает непередаваемым шармом и при всех неудачах чрезвычайно деятелен.

В образе артист смог воплотить множество уже сыгранных ролей и показать всю многогранность своего таланта. За эту работу в 2012 году жюри «Кинотавра», не сомневаясь, отдало Хабенскому главный актерский приз.

«Женская собственность»

В фильме совсем еще молодой Хабенский сыграл поступающего в театральный институт Андрея Калинина, который на харизму и обаяние надеется больше, чем на актерский талант. Плюс ко всему герой собирается очаровать одну из экзаменаторов, актрису, которой восхищался с детства.

В картине Хабенскому удалось сыграть с такими выдающимися актерами, как Александр Абдулов и Елена Сафонова. Но даже на фоне именитых актеров начинающий артист выглядит не менее ярко.

«Ночной дозор»

В фантастическом блокбастере 2004 года Хабенский сыграл белого мага Антона Городецкого, который живет «по совести» и пытается в непростом мире темных и светлых сил остаться человеком. Роль стала одной из наиболее известных в фильмографии актера, а фильм Тимура Бекмамбетова — одним из самых популярных в современной России.

«Собибор»

В военной драме Хабенский выступил как актер и попробовал свои силы в качестве режиссера. Артист сыграл советского офицера Александра Печерского, который смог организовать массовый побег из фашистского лагеря смерти. В картине Хабенскому удалось показать решительного и волевого человека, сумевшего не только не сломаться под ударами судьбы, но и противостоять превосходящему по силам противнику.

«Метод»

В сериале Хабенский играет гениального следователя Родиона Меглина, который, избавившись от маниакальной зависимости, понимает преступников как никто другой. Образ артиста многим запал в душу и стал одной из причин популярности картины.