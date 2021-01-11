Пушков заявил об угрозе суверенитету РФ со стороны интернет-гигантов из США

Москва, 11 января. Блокировка страницы президента США Дональда Трампа в Twitter угрожает суверенитету России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что российские власти сделают из этой ситуации серьезные выводы. Чрезмерная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом, подчеркнул он.

Пушков уверен, что уже сейчас понятно, как американские интернет-гиганты действуют и будут действовать в условиях политического кризиса США — в том числе и за пределами страны.

Сенатор ранее обвинил американские соцсети в цензуре. Когда свобода слова невыносима, игра в нее прекращается, заявлял Пушков.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало статью, в которой рассказало о травле Трампа со стороны американских интернет-гигантов. Хронология инцидента представлена в данном материале.