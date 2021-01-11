Топ-5 скандалов с участием Андрея Малахова

Сегодня 49-й день рождения празднует телеведущий Андрей Малахов, в преддверии праздника ФАН вспоминает самые громкие скандалы, произошедшие на его телешоу.

Малахов неизменно разбирается в перипетиях жизней самых разных людей каждый будний день. У всех них есть свои истории и свои драмы. Федеральное агентство новостей публикует топ-5 самых громких скандалов на телешоу Андрея Малахова.

Диана Шурыгина

Одним из самых спорных оказался выпуск про изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной. Над девочкой в Ульяновске 31 марта 2016 года надругался Сергей Семенов. Спустя два года после совершения преступления молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Тем не менее, ни на шоу Андрея Малахова, ни позже, в соцсетях, зрители не смогли прийти к единому мнению. Часть обывателей верит позиции Шурыгиной, выводам следствия и решению суда. Но многие считают Семенова не насильником, а невинной жертвой интриги.

Выжившая в бойне

Летом 2017 года в поселке Редкино в Тверской области произошла страшная бойня, 45-летний электрик Сергей Егоров расстрелял девять человек. Единственная выжившая Марина Коныгина появилась в шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где рассказала о пережитом кошмаре.

В роковой вечер компания друзей отмечала день рождения одного из товарищей. Будущий убийца в разговоре не смог вспомнить, в какой дивизии служил в армии. Собеседники стали насмехаться над собеседником. Тогда Егоров расстрелял девять человек из ружья.

Марина Коныгина рассказала, как ей удалось выжить, спрятавшись под одеялом. Женщине пришлось слушать, как Егоров добивал хрипящих жертв.

Домашнее насилие и условный срок

Другой скандальной гостей телеведущего стала Виктория Школьникова из Челябинска. Женщина в программе «Прямой эфир» рассказала о домашнем насилии, спасаясь от которого она, на глазах трехлетнего сына, ударила ножом мужа. Суд приговорил Школьникову к трем годам условно.

Скандал в семье актера Александра Числова

В ноябре племянница актера Александра Числова Светлана Андианова рассказала о набирающем обороты скандале, в котором принял участие Андрей Малахов. Телеведущий нашел юристов, которые начали помогать матери Александра Числова отсудить квартиру у племянницы артиста.

В эфире скандальной телепередачи мать артиста заявила, что ее выгнали на улицу, однако это совсем не так, заверяет Андианова. Женщина располагает новым домом в Калужской области, однако решила заполучить еще и московские «квадратные метры» при помощи Малахова.

Обида Ирины Отиевой

Известная эстрадная певица Ирина Отиева после скандального эфира с Малаховым захотела ограничить контакты с окружающими. Телеведущий в начале года направил к ней домой съемочную группу, которой удалось снять Отиеву в бытовой обстановке на скрытую камеру. Кадры затем показали в ток-шоу. Отиеву настолько оскорбил поступок Малахова, что она задумалась о переезде в другую страну.