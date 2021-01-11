Дуров объяснил целесообразность перехода с iOS на Android

Москва, 11 января. Пользователи мобильных устройств с iOS должны перейти на гаджеты, работающие на Android, чтобы сохранить информационную свободу, заявил владелец Telegram Павел Дуров.

В своем блоге Дуров назвал переход на Android «целесообразным». Корпорация Apple, по его словам, создает препятствия для свободного обмена информацией.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — подчеркнул владелец Telegram.

Дуров ранее рассказал, что его мессенджером пользуются около 500 млн человек по всему миру. Telegram в связи с этим стал большой проблемой для Facebook. Основатель мессенджера также указал на некорректное отношение Facebook к личным данным своих пользователей, а также раскритиковал их протокол шифрования, финансируемый американским правительством.