Трампа заподозрили в решении применить армию против «повстанцев» в США

Москва, 11 января. Информация о том, что действующий президент США Дональд Трамп может использовать вооруженные силы внутри страны, активно муссируется в англоязычном сегменте соцсети Twitter.

По данным Telegram-канала «Американскiй номеръ», Трампу приписывают решение воспользоваться Законом о восстании 1807 года, который дает президенту право в исключительных случаях применять вооруженные силы внутри страны.

К таким случаям в частности относятся беспорядки, восстание, переворот. Прежде чем прибегнуть к предусмотренным Законом о восстании полномочиям, президенту США необходимо опубликовать прокламацию, предписывающую повстанцам разойтись.

Однако пока информация о возможном использовании Закона о восстании в США не подтверждена, подчеркивает автор.

В среду, 6 января, сторонники Трампа после выступления президента на митинге взяли штурмом Капитолий, где сенаторы и конгрессмены должны были утвердить победу избранного президента США Джо Байдена. Часть митингующих построила на площади перед Капитолием сооружения для «казни коррумпированных политиков»: виселицу и огромный деревянный крест.