Российские тесты обнаруживают «британский» штамм коронавируса — Попова

Москва, 10 января. Используемые в России тесты на коронавирус способны обнаружить новый «британский» штамм вируса. Вакцины могут обеспечить защиту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тест-системы в России для ПЦР-диагностики обнаруживают мутировавший коронавирус, а зарегистрированные в стране вакцины защищают от него, пояснила Попова в эфире «России-1».

Она также напомнила, что «британский» штамм, скорее всего, более заразный, чем изначальный, однако более тяжелого течения COVID-19 он не вызывает.

Случай «британского» штамма коронавируса был выявлен в России в конце прошлого года, сообщила глава Роспотребнадзора. Мутацию инфекции зафиксировали у россиянина, который вернулся из Великобритании. По словам Поповой, в настоящее время заразившийся чувствует себя хорошо.