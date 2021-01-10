«Британский» штамм коронавируса выявлен в России в конце 2020 года

Москва, 10 января. Случай «британского» штамма коронавируса был выявлен в России в конце прошлого года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мутацию инфекции зафиксировали у россиянина, который вернулся из Великобритании. По словам Поповой, в настоящее время заразившийся чувствует себя хорошо.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что существующие ПЦР-тесты выявляют и британский штамм коронавируса. От него защищают зарегистрированные в России вакцины.

Группа японских исследователей сообщила о новом штамме коронавируса, отличном от варианта, обнаруженного в Великобритании и ЮАР. По словам специалистов, новый вид вируса «частично схож с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности».