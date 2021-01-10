Консультации ВОЗ по использованию «Спутника V» проведут в середине января

Москва, 10 января. Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев рассказал, когда пройдут экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по «Спутнику V».

«Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — сообщил Глаголев в эфире канала «Россия-1».

Ранее глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал процесс получения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, сейчас власти республики находятся в ожидании разрешения российского руководства на отправку препарата в страну. Соответствующее письмо от имени и. о. президента Таланта Мамытова направлено главе России Владимиру Путину.