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Службы безопасности Уганды отвергли возможность насилия на приближающихся выборах

Службы безопасности Уганды отвергли возможность насилия на приближающихся выборах

Кампала, 10 января. Руководители служб безопасности Уганды заверили сограждан, что всеобщие выборы, намеченные на 14 января, пройдут в спокойной обстановке. Заявление было сделано во время пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию.

Граждане Республики в четверг выбирают президента и членов парламента. Главной интригой голосования является возможное переизбрание лидера страны на шестой срок подряд. В 1986 году, после свержения Милтона Оботе, к власти пришел Йовери Мусевени. Последовательное исключение из конституции ограничений на количество президентских сроков и на максимальный возраст главы государства позволили ему сохранять за собой высший пост в Уганде на протяжении более 30 лет.

Службы безопасности Уганды отвергли возможность насилия на приближающихся выборах

На должность президента баллотируются 11 человек, среди которых фаворитами являются действующий глава государства, а также угандийский политик, певец и бизнесмен Роберт Киагуланьи, известный под псевдонимом Боби Вайн, выдвигающийся от партии «Платформа национального единства».

В ноябре Боби Вайн был арестован по обвинению в организации массовых мероприятий, нарушающих введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. В стране немедленно начались беспорядки, сопровождавшиеся человеческими жертвами. К 20 ноября, когда оппозиционный кандидат был освобожден под залог, число погибших достигло 37 человек.

По мере приближения голосования обстановка в стране накалилась. Реакция сторонников Вайна на его арест позволила предположить, что в случае поражения оппозиционера снова начнутся массовые беспорядки. Однако заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-майор Сэм Кавума, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире полиции Уганды, отметил, что силовые структуры не допустят нарушений безопасности на выборах.

Службы безопасности Уганды отвергли возможность насилия на приближающихся выборах

Генеральный инспектор полиции страны Мартин Окот Очола предупредил, что правоохранительные органы будут привлекать к ответственности всех виновных в применении насилия. Также Очола заявил, что не собирается извиняться за избиение журналистов, произошедшее во время избирательной кампании. По его словам, полиция защищала представителей СМИ и использовала разумную силу, чтобы не пропустить работников прессы в опасные для жизни районы.

Ранее управление ООН по правам человека отметило ухудшение ситуации в Уганде накануне выборов и призвало власти страны обеспечить свободное и мирное голосование.

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