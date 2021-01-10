Службы безопасности Уганды отвергли возможность насилия на приближающихся выборах

Кампала, 10 января. Руководители служб безопасности Уганды заверили сограждан, что всеобщие выборы, намеченные на 14 января, пройдут в спокойной обстановке. Заявление было сделано во время пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию.

Граждане Республики в четверг выбирают президента и членов парламента. Главной интригой голосования является возможное переизбрание лидера страны на шестой срок подряд. В 1986 году, после свержения Милтона Оботе, к власти пришел Йовери Мусевени. Последовательное исключение из конституции ограничений на количество президентских сроков и на максимальный возраст главы государства позволили ему сохранять за собой высший пост в Уганде на протяжении более 30 лет.

На должность президента баллотируются 11 человек, среди которых фаворитами являются действующий глава государства, а также угандийский политик, певец и бизнесмен Роберт Киагуланьи, известный под псевдонимом Боби Вайн, выдвигающийся от партии «Платформа национального единства».

В ноябре Боби Вайн был арестован по обвинению в организации массовых мероприятий, нарушающих введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. В стране немедленно начались беспорядки, сопровождавшиеся человеческими жертвами. К 20 ноября, когда оппозиционный кандидат был освобожден под залог, число погибших достигло 37 человек.

По мере приближения голосования обстановка в стране накалилась. Реакция сторонников Вайна на его арест позволила предположить, что в случае поражения оппозиционера снова начнутся массовые беспорядки. Однако заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-майор Сэм Кавума, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире полиции Уганды, отметил, что силовые структуры не допустят нарушений безопасности на выборах.

Генеральный инспектор полиции страны Мартин Окот Очола предупредил, что правоохранительные органы будут привлекать к ответственности всех виновных в применении насилия. Также Очола заявил, что не собирается извиняться за избиение журналистов, произошедшее во время избирательной кампании. По его словам, полиция защищала представителей СМИ и использовала разумную силу, чтобы не пропустить работников прессы в опасные для жизни районы.

Ранее управление ООН по правам человека отметило ухудшение ситуации в Уганде накануне выборов и призвало власти страны обеспечить свободное и мирное голосование.