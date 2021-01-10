Террористы «Боко харам» напали на город Гуджба в нигерийской провинции Йобе

Абуджа, 10 января. Террористы из запрещенной в РФ группировки «Боко харам»1 атаковали город Гуджба в 30 километрах от административного центра штата Йобе, на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает нигерийский журнал This Day.

Нападение произошло через сутки после начала операции Вооруженных сил Нигерии под кодовым названием «Tura Ta Kai Bango», направленной на борьбу с боевиками, которые в последнее десятилетие держат в напряжении северные провинции страны.

Местные жители сообщают, что террористы разрушили здание школы, похитили строительное оборудование, а также пытались прорваться к аптеке. Правительственные силы более часа сражались с бандитами и заставили нападавших покинуть населенный пункт.

Губернатор штата Йобе Май-Мала Буни выразил благодарность армии страны, защитившей город. Он отметил, что храбрость военнослужащих заслуживает награды и призвал нигерийцев поддерживать сотрудников служб безопасности в их опасном труде, а также своевременно сообщать о появлении подозрительных лиц в общинах.

Столкновению в Гуджбе предшествовала атака террористов на город Гейдам, расположенный в штате Йобе на самой границе с Нигером. Нападавшим удалось поджечь частный дом и три магазина, а также разграбить запасы медикаментов в местной больнице. Повышенный интерес боевиков к лекарственным средствам может быть свидетельством ухудшения снабжения террористов, вызванного действиями правительственных войск Нигерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.