Солонников рассказал об истинной причине слухов о скором импичменте Трампу

Распространяемые американскими СМИ слухи о подготовке президентом США Дональдом Трампом контрмер в ответ на попытки объявить ему импичмент, скорее всего, являются фейками. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так политолог отреагировал на публикацию в газете The Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер связываются «с союзниками в Конгрессе» с целью дать отпор якобы подготавливающейся процедуре отстранения от должности главы государства. Эксперт убежден, что обнародованная информация не основывается на объективных данных, а является своего рода провокацией, призванной заставить конгрессменов США реагировать определенным образом.

«Как-то уж совсем идиотами пытаются выставить Трампа и его союзников, — с недоверием произнес собеседник ФАН. — Думаю, следует поставить большой вопрос о фейковости данного сообщения, поскольку глава Белого дома публично пообещал без всяких проблем передать 20 января власть в стране Джозефу Байдену».

По мнению Солонникова, The Washington Post в данной ситуации «играет на поле демократов», чтобы побудить политиков в Капитолии действительно серьезно задуматься об импичменте президенту США.

«Этого, конечно, не случится: республиканцы не пропустят такое решение через Сенат [США], но «поиграть на нервах» демократы, конечно, попытаются», — считает политолог.

Эксперт отметил, что слабым звеном в команде Трампа является его вице-президент Майкл Пенс, принадлежащий к среде истеблишмента Республиканской партии, для которого глава Белого дома так и не стал за все эти годы своим человеком.

«Часть партийной элиты даже с интересом относилась к идее объявить в 2016 году импичмент Трампу, чтобы его место занял Пенс, — заявил собеседник ФАН. — До определенного времени это был вполне себе рабочий сценарий дальнейшего существования республиканцев».

Солонников подчеркнул, что идея американского президента «осушить вашингтонское болото», с которой тот первый раз пошел на выборы, одинаково била по истеблишменту обеих партий.