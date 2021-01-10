Посольство Великобритании финансирует зеленые проекты в Алжире

Алжир, 10 января. Посольство Великобритании в североафриканском государстве объявило конкурс среди экологических проектов, связанных с изменениями климата, сообщает информационное агентство Energy Mix Report.

Наиболее успешные предложения будут удостоены грантов в размере порядка 860 тысяч алжирских динаров (6,5 тыс. долларов США). Участники должны подать заявки до 16 января 2021 года, отмечают в британском дипломатическом представительстве.

Известно, что разработкой зеленых проектов занимаются ряд общественных организаций, компаний и агентств африканской страны. Главной целью конкурса, проводимого в рамках программы Климатического фонда Великобритании за 2020/2021 год, является проявление интереса граждан Алжира к проблемам окружающей среды.

Ключевыми направлениями в борьбе с негативными последствиями экологического загрязнения и деятельности человека являются переход на альтернативные источники энергии, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия. Кроме того, участники предложат решения по преодолению последствий пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

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