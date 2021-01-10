Президент Алжира прибыл в Германию для лечения последствий COVID-19

Алжир, 10 января. Президент североафриканского государства Абдельмаджид Теббун отправился в Германию для прохождения лечения после того, как он перенес коронавирус (COVID-19), сообщает информационное агентство Bloomberg.

Европейские специалисты сделают политику небольшую операцию в связи с осложнениями, вызванными перенесенным заболеванием. Он не пробудет за пределами своей страны долго, отмечают журналисты, ссылаясь на опубликованный несколько дней назад алжирскими СМИ пост в Twitter.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Абдельмаджид Теббун и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве, прежде всего, в вопросе урегулирования кризиса в Ливии.