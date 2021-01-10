Армия Эфиопии захватила одного из идеологов «Народного фронта освобождения Тыграя»

Аддис-Абеба, 10 января. Один из идеологов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) был арестован в результате спецоперации вооруженных сил Эфиопии.

Конфликт между правительством Эфиопии и властями расположенного на северо-востоке страны штата Тыграй начался 4 ноября после нападения сторонников НФОТ на базу федеральных вооруженных сил. Боевые действия вызвали поток беженцев в расположенный по соседству Судан.

Общественное агентство эфиопских новостей сообщает, что идеолог и один из лидеров НФОТ Себхат Нега скрывался в труднодоступном горном ущелье. Вместе с ним были арестованы восемь высокопоставленных членов группировки, среди которых бывший спикер Государственного совета Тыграя Кидусан Нега, а также бывший посол Эфиопии в Судане и член политического крыла НФОТ Абади Зему.

Сообщается, что приблизить поимку руководителей НФОТ помогла объявленная властями Эфиопии награда в размере 10 миллионов эфиопских быров (около 19 миллионов рублей). Полковник республиканских сил Амаре Беата заявил, что это свидетельствует об отсутствии поддержки НФОТ среди населения Тыграя.

Формальным завершением конфликта стал захват правительственными войсками столицы штата Тыграй, города Мекеле, произошедший 28 ноября. Однако части руководства НФОТ удалось скрыться. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пятого декабря объявил о начале восстановительных работ на поврежденных в ходе боевых действий объектах инфраструктуры.