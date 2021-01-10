В Латвии вынуждены вернуться к советским «дизелям» из-за проблем с финансированием

Рига, 10 января. Латвия была вынуждена вернуться к советским «дизелям», причина проста и банальна — дело в нехватке финансов, передает LSM.

Латвийская компания Pasažieru vilciens заявила, что приостанавливает закупку восьми новых дизельных поездов из-за денежного конфуза. Планировалось, что они станут заменой подвижному составу, который есть в распоряжении компании. Машины приводятся в движение силовыми агрегатами, произведенными на заводе «Звезда» в Петербурге, который находится в санкционном списке Евросоюза. Это и стало главной претензией властей Латвии.

Согласно планам, поставка новых поездов должна завершиться в ноябре 2023-го года, однако ситуация изменилась. Дело в том, что органы Европейской комиссии заявили об отказе поддерживать перераспределение финансирования на проект «Модернизация подвижного состава пассажирских дизельных поездов». Государственный бюджет также не выделил денег компании Pasažieru vilciens. Это привело к тому, что она была вынуждены отказаться от закупки дизельных поездов.

Ранее сообщалось, что Россия больше не планирует помогать прибалтийским странам заниматься решением экономических проблем. Москва из-за антироссийской политики отвернулась от Прибалтики.