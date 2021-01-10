В Калининграде будет запущена система онлайн-покупки билетов на «Куршскую косу»

Калининград, 10 января. В национальном парке «Куршская коса» запускается система покупки билетов онлайн. Об этом корреспонденту ФАН рассказала пресс-секретарь особо охраняемой природной зоны Калининградской области Ольга Большакова.

«В ближайшее время, в этом месяце, мы внедрим оплату посещения нацпарка заблаговременно, онлайн, через интернет-сервис», — сообщила ФАН представитель национального парка.

Его разработка полностью завершена. Можно будет показать инспектору «Куршской косы» QR-код и тут же очутиться в парке. Ольга Большакова отметила, что нововведение должно освободить туристов от необходимости стоять в очередях.

Ранее ФАН сообщал, что из-за любителей пляжного отдыха на косе повысилась плата за вход. Она стала вдвое больше и теперь составляет 300 рублей.