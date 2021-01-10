Украинский политик Журавко предрек усиление бунтов голодного народа

Украинские власти до сих пор не понимают, чем для них могут обернуться народные протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт в пересчете на российские рубли будут стоить 4,38 руб. за кВт/ч вместо 2,35 руб. за кВт/ч. Кроме того, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на доставку газа для 22 компаний. Стоимость услуг облгазов на Украине стала существенно отличаться в зависимости от региона. Наиболее гуманная стоимость доставки газа будет зафиксирована в Киеве (1,04 руб. за куб. м газа в месяц), Харькове (1,2 руб.) и Кременчуге (1,36 руб.). Дороже всего платить за транспортировку газа придется жителям Винницкой (8,73 руб.) и Львовской (8,32 руб.) областей.

Протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию прошли в ряде регионов Украины. Люди перекрывали движение на трассах и пикетировали здания местных органов власти. На акции протеста вышли жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева и других украинских городов.

В Полтаве десятки человек перекрыли трассу Киев — Харьков, несколько часов с плакатами они ходили по пешеходному переходу, чем серьезно затруднили движение. В Николаеве протестовали под зданием городского совета. Сотни митингующих требовали отказаться от повышения цен на коммунальные услуги. От горсовета они отправились к Ингульскому мосту, чтобы перекрыть движение транспорта. Жители Кривого Рога, родного города президента Украины Владимира Зеленского, также пришли в городской совет с требованием вернуть тарифы, которые действовали до 1 января 2021 года.

В Мелитополе больше полутысячи горожан вышли на всеукраинскую акцию протеста в поддержку снижения цен на электроэнергию и газ. Участники пикетировали исполком и заявили, что терпеть «тарифный геноцид» они больше не намерены.

«Квитанции еще не получила, но приблизительно знаю, что будет! Если вам нравится так жить, пожалуйста. Я не хочу так жить. Не хочу, чтоб дети, внуки мои так жили. Сколько это можно терпеть? Каждый приходит, много обещает, а что делает? За Крым и Донбасс нагло врут. Почему в Донецке люди платят 80 коп., в Крыму — 1,80 руб., а с нас дерут 13 руб.? Медицина платная. Если заболел, тебя отказываются принимать и говорят: «Лечитесь сами». Денег нет. Мы здесь рабы самые последние», — пожаловалась жительница Мелитополя.

В свою очередь политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. По его словам, власти страны до сих пор не понимают, чем для них могут обернуться протесты.

«В данный момент никак данная ситуация не обернется для властей Украины. Позже — да, но сейчас нет. Знаете, что самое страшное? Зеленский и его команда спокойно празднуют новогодние и рождественские праздники, а в это время обычным людям нечего есть, они не могут также оплатить коммунальные услуги. Киевские власти просто не понимают, чем вся эта ситуация может закончиться для страны. А если морозы ударят? Это обернется для Украины большой трагедией», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады уверяет, что бунты голодного украинского народа в будущем будут только усиливаться.

«Да, народ сегодня выходит протестовать, но жаль, что он не организовывается. Люди не должны протестовать только из-за тарифов. Украинцы обязаны выходить на улицы против геноцида, беззакония, беспредела, гражданской войны в Донбассе, националистов, из-за которых страна и оказалась в такой ситуации. Могу сказать, что бунты будут только усиливаться. Хочу заявить как украинский политик: народ должен подняться, поскольку проблема находится в Киеве. Всю эту проамериканскую банду нужно выгонять», — заявил он.

Алексей Журавко также предостерег президента Украины Владимира Зеленского от привлечения к решению сложившейся проблемы националистов. Если это произойдет, считает политик, то киевские власти очень сильно об этом пожалеют.

«Что сегодня может вывести страну из кризиса? Ответ прост — объединение и дружба с Россией. Хочу сказать, что протесты, которые прошли сегодня практически по всей Украине, — это только начало. Так сказать, это только цветочки, а ягодки будут потом. Я не советую Зеленскому и его команде использовать против народа националистов. Для них это закончится еще хуже, чем они себе это представляют. Но то, что народ начал просыпаться — факт», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский отправился на горнолыжный курорт, чем вызвал гнев граждан. Люди считают, что глава государства выбрал неудачное время для отпуска на фоне локдауна.