Москва, 10 января. Морская авиация Военно-морского флота России вскоре примет на вооружение гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал».

Эти комплексы будут развернуты на Камчатке и Кольском полуострове. Ракеты «Кинжал» класса «воздух-поверхность» способны лететь на скорости до 12 Махов (до 14 699 километров в час) и поражать цели на дальности до двух тысяч километров.

Носителями «Кинжалов» станут модернизированные высотные перехватчики МиГ-31К.

Ракеты «Кинжал» класса «воздух-поверхность» поступят на вооружение 98-го смешанного авиаполка Северного флота, дислоцированного под Мончегорском, и 317-го смешанного авиаполка Тихоокеанского флота.

Российские военные в ноябре 2019 года испытали комплексы «Кинжал» в Арктике. Эти ракеты не сможет перехватить даже американская система ПРО Aegis, которая стоит на вооружении многих стран, в том числе США и Японии.

Развертывание «Кинжалов» на Камчатке станет дополнительной защитой территории РФ от США и Японии, которая претендует на несколько островов Курильской гряды.

В декабре Федеральное агентство новостей сообщило, что оборонное ведомство России ввело в эксплуатацию более 25 инфраструктурных объектов на Курильских островах.