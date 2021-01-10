Режиссер Меньшов раскрыл неожиданные подробности съемок фильма «Любовь и голуби»

Москва, 10 января. Российский режиссер Владимир Меньшов раскрыл подробности съемок всеми любимой картины «Любовь и голуби», премьера которого состоялась в январе 1985 года. В беседе с изданием «7Дней.ру» он признался, что выход фильма был под большим вопросом.

Меньшов объяснил, что требовали убрать сцены с выпивкой. Дело в том, что тогда в стране шла кампания борьбы с алкоголизмом. Режиссер сопротивлялся худсовету, за этим последовала суровое наказание.

«В итоге меня жестко наказали — сняли с должности режиссера, вычеркнули из титров и дали перемонтировать другому человеку. Он добросовестно перекраивал мой фильм два или три месяца. Эти месяцы я еле пережил», — сказал режиссер.

Он добавил, что тогда много пил и курил — «жил в аду». По собственному признанию собеседника, он даже тайно скопировал фильм на видеокассету, но она, к счастью, не понадобилась. Повезло, что другая картина режиссера пришлась по душе Брежневу. Речь идет о фильме «Москва слезам не верит».