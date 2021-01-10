Футболист Салах пожертвовал 400 тыс. фунтов на борьбу с COVID-19 в Египте

Каир, 10 января. Известный египетский футболист Мохаммед Салах пожертвовал более 400 тысяч фунтов стерлингов своей родной деревне Нагриг. Большая часть суммы пошла на закупку кислородных баллонов для пациентов с коронавирусом (COVID-19), сообщает издание Empire Of The Kop.

По данным журналистов, спортсмен регулярно помогает соотечественникам. Средства выделяются через благотворительный фонд, созданный форвардом британского клуба «Ливерпуль» в 2017 году. Известно, что организация финансировала строительство станции скорой помощи, школы для девочек, а также ряда спортивных и инфраструктурных сооружений.

«Салах и его семья часто помогают решить разные проблемы в Египте, жертвуя деньги», — поделился в эфире каирской радиостанции Хасан Бакр, возглавляющий благотворительную ассоциацию Нагрига.

При этом авторы публикации подчеркивают, что футбольная звезда совершенно не афиширует такую помощь. За это его необходимо благодарить вдвойне, отмечается в СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия поставила Египту новую партию железнодорожных вагонов.