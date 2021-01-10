Михаил Делягин: отмывать деньги и уходить от уплаты налогов теперь станет сложнее

Решение российского правительства усилить контроль за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами было оправданным и предсказуемым, заявил известный экономист и финансовый обозреватель Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ФАН. Эта мера направлена на то, чтобы минимизировать вывод денег в офшоры и свести на нет финансовые манипуляции.

«Сейчас мы все должны понимать, что существует система интегрирования всех наших банковских операций, всех наших операций по картам с налоговой системой. Если к нам приходят деньги, мы должны быть готовыми объяснить, откуда они пришли, что это такое и почему мы не заплатили с них налогов, — сказал аналитик. — Это крайне неприятная вещь, особенно на фоне всеобщего обнищания, но она является абсолютно оправданной — и с точки зрения фискальной, и с точки зрения философской, и моральной».

Финансист заметил, что не видит никаких злоупотреблений со стороны государства, связанных с этим решением. По его словам, намерение собирать данные о денежных операциях с суммами более 600 тысяч рублей и передавать их в Росфинмониторинг было заявлено в правительстве уже давно.

«Понятно, что, если я на свой телефон положу больше 100 тысяч рублей или сниму со своего телефона больше 100 тысяч рублей, интерес к этой операции будет вполне оправдан, — заметил Михаил Делягин. — Это шаг технический, причем это тот случай, когда расширение цифровизации не дает оснований кричать о попрании человеческих прав и свобод, потому что речь касается отмывания денег и неуплаты налогов».

Новая норма по усилению контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами начала действовать в России с 10 января. Соответствующие поправки были внесены в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Контролироваться будут почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей, а также снятие и возврат денег со счетов операторов связи в таком же объеме. Кроме того, все данные о денежных операциях с суммами более 600 тысяч рублей будут передаваться в Росфинмониторинг.

В 2022 году к этим мерам добавится также контроль за всеми видами расчетов по сделкам с недвижимостью, если сумма составляет больше 3 миллионов рублей. Поправки к закону тем не менее предусматривают и некоторые послабления. К примеру, теперь не будут контролироваться денежные переводы за границу на счет или вклад анонимного владельца. Отменяется также контроль получения имущества в лизинг.

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