Депутат Госдумы Милонов рассказал, как совмещает работу и воспитание шестерых детей

Отец, который отказывается от воспитания собственных детей, ссылаясь на занятость и нехватку времени, не может считать себя полноценным человеком. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее, в ходе своей проповеди в храме святого Александра Невского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отцов не пренебрегать воспитанием своего потомства и активнее участвовать в нем. Он заявил, что, самоустраняясь от общения с детьми, «родитель или родительница» отказываются от «самого главного», предавая свое истинное призвание. Предстоятель РПЦ также отметил, что конкуренцию отцам и матерям в современном мире все чаще начинают составлять «интернет, телевидение и СМИ».

«Все вышеперечисленное — это всего лишь способы распространения информации, — заметил Милонов. — Без них невозможна современная жизнь! Другое дело — это содержание данной информации, за которое государство должно брать на себя все больше ответственности. Ему нельзя самоустраняться и сваливать все на родителей!»

Депутат подчеркнул, что многие интернет-площадки, социальные сети, базирующиеся за рубежом, но работающие в России, зачастую наполнены по-настоящему деструктивным контентом, от которого следует защищать детей.

«Хотя у наших соцсетей ситуация не намного лучше, — признал парламентарий. — Уж слишком часто они пренебрегают нормами этики и допускают появление на своих площадках совсем уж девиантных группировок. Все от того, что ими руководит не закон и не совесть, а жажда наживы».

Собеседник ФАН также рассказал, как ему удается совмещать работу депутатом в Государственной Думе и воспитание своих детей — у Милонова их шестеро.