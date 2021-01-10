Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Регина Тодоренко устроила для сына опасные приключения на Бали

Регина Тодоренко устроила для сына опасные приключения на Бали

Москва, 10 января. Телеведущая Регина Тодоренко отдыхает вместе со всей своей семьей на Бали. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» старается публиковать как можно больше фотографий с отдыха и делиться с подписчиками интересными историями о своем сыне. 

Тодоренко сейчас отдыхает вместе со своим супругом Владом Топаловым и сыном Майклом. Здесь двухлетний наследниц звездного семейства впервые увидел экзотических животных и узнал, как выглядят фламинго. Об этом рассказала Регина на днях. Но ее пост вызвал волну возмущения и негатива.

Регина Тодоренко устроила для маленького сына опасные приключения. Звездная мама рассказала, что недавно познакомила наследника с рептилиям, однако подпускать юного Майкла к ним она не стала. 

«Приходится говорить горькую правду маленькому человечку о том, что эта привлекательная рептилия может откусить палец», — поделилась Регина Тодоренко.

«Дети умеют радоваться жизни без повода, смеяться от души и любить без причины. Давайте все будем немного детьми!» — ответила одна из подписчиц телеведущей.

Новости партнеров