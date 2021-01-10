Регина Тодоренко устроила для сына опасные приключения на Бали

Москва, 10 января. Телеведущая Регина Тодоренко отдыхает вместе со всей своей семьей на Бали. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» старается публиковать как можно больше фотографий с отдыха и делиться с подписчиками интересными историями о своем сыне.

Тодоренко сейчас отдыхает вместе со своим супругом Владом Топаловым и сыном Майклом. Здесь двухлетний наследниц звездного семейства впервые увидел экзотических животных и узнал, как выглядят фламинго. Об этом рассказала Регина на днях. Но ее пост вызвал волну возмущения и негатива.

Регина Тодоренко устроила для маленького сына опасные приключения. Звездная мама рассказала, что недавно познакомила наследника с рептилиям, однако подпускать юного Майкла к ним она не стала.

«Приходится говорить горькую правду маленькому человечку о том, что эта привлекательная рептилия может откусить палец», — поделилась Регина Тодоренко.