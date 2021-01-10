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Представитель Госдепа США посетил Западную Сахару

Представитель Госдепа США посетил Западную Сахару

Рабат, 10 января. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер посетил Западную Сахару после нормализации отношений между Марокко и Израилем, сообщает издание The Times of Israel.

Журналисты назвали визит американского дипломата «историческим». При этом авторы материала подчеркивают, что предпосылкой к нему стало недавнее признание Вашингтоном суверенитета королевства над спорным регионом. В качестве ответного жеста руководством страны были налажены дипломатические контакты с Иерусалимом.

Западная Сахара — территория, длительное время находившаяся в статусе испанской колонии. С 27 февраля 1976 года, когда было создано частично признанное государство — Сахарская Арабская Демократическая Республика, здесь периодически происходили вооруженные столкновения. Сторонами конфликта являлись марокканские войска и силы Фронта ПОЛИСАРИО — военно-политической организации, боровшейся за независимость этих земель. Последние долгое время пользовались поддержкой соседнего Алжира, что стало причиной закрытия Рабатом общей границы.

Напряженная ситуация в регионе сохранялась вплоть до 1991 года, когда при посредничестве Организации Объединенных Наций было заключено соглашение о перемирии. Одним из ключевых условий урегулирования было проведение референдума, которое по различным обстоятельствам так и не реализовали.

Представитель Госдепа США посетил Западную Сахару

Напомним, в конце декабря 2020 года Соединенные Штаты Америки и Израиль подписали совместную декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Документ предполагает создание автономии в качестве компромисса. Благодаря договоренностям намечено открытие американского консульства в городе Дахла.

Ранее редакция Федерального агентства новостей рассмотрела возможные пути развития кризиса вокруг спорных территорий на западе Африканского континента.

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