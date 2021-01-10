Представитель Госдепа США посетил Западную Сахару

Рабат, 10 января. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер посетил Западную Сахару после нормализации отношений между Марокко и Израилем, сообщает издание The Times of Israel.

Журналисты назвали визит американского дипломата «историческим». При этом авторы материала подчеркивают, что предпосылкой к нему стало недавнее признание Вашингтоном суверенитета королевства над спорным регионом. В качестве ответного жеста руководством страны были налажены дипломатические контакты с Иерусалимом.

Западная Сахара — территория, длительное время находившаяся в статусе испанской колонии. С 27 февраля 1976 года, когда было создано частично признанное государство — Сахарская Арабская Демократическая Республика, здесь периодически происходили вооруженные столкновения. Сторонами конфликта являлись марокканские войска и силы Фронта ПОЛИСАРИО — военно-политической организации, боровшейся за независимость этих земель. Последние долгое время пользовались поддержкой соседнего Алжира, что стало причиной закрытия Рабатом общей границы.

Напряженная ситуация в регионе сохранялась вплоть до 1991 года, когда при посредничестве Организации Объединенных Наций было заключено соглашение о перемирии. Одним из ключевых условий урегулирования было проведение референдума, которое по различным обстоятельствам так и не реализовали.

Напомним, в конце декабря 2020 года Соединенные Штаты Америки и Израиль подписали совместную декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Документ предполагает создание автономии в качестве компромисса. Благодаря договоренностям намечено открытие американского консульства в городе Дахла.

Ранее редакция Федерального агентства новостей рассмотрела возможные пути развития кризиса вокруг спорных территорий на западе Африканского континента.