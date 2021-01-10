Москва, 10 января. Популярная российская актриса Юлия Снигирь предстала перед фанатами в неожиданном образе: со взъерошенной головой. Снимок звезда телеэкранов опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

Юлия Снигирь часто радует своих подписчиков фотографиями, на которых она запечатлена в необычных нарядах. Артистка чувствует себя уверенно и не стесняется показываться перед публикой без макияжа и укладки. И в этот раз Снигирь смогла удивить фанатов и опубликовала снимок со взъерошенной головой, в обычной белой футболке и кофейном кардигане.

«Как только пытаешься расстроиться из-за какой-нибудь ерунды, жизнь тут же напоминает о том, что на свете есть вещи поважнее. Замечали? Никого не учу жить — просто желаю всем здоровья и мира», — подписала снимок Юлия.

«Абсолютно верно подмечено!», «Красота», «Ух, какая вы тут», «Как же вы потрясающе выглядите», «Вы прекрасны!» — осыпали словами восхищения актрису.

Актер театра и кино, режиссер Евгений Цыганов недавно опубликовал на своей странице в Instagram редкую фотографию, которая до глубины души растрогала подписчиков. Он решил поделиться снимком со своей супругой, актрисой Юлией Снигирь.