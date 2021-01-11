Зеленский готовит местные выборы, несмотря на обострение в Донбассе

В Донбассе обостряется обстановка на северном участке фронта, а в Луганске при странных обстоятельствах получил ранение самый главный военный ЛНР. На этом фоне Киев готовится к местным выборам в ряде районов юго-востока, строит дорогу «Восток — Запад», а также сокращает и развивает свои вооруженные силы.

Оперативная обстановка в Донбассе

Несмотря на продолжение новогодних каникул и празднование Рождества, обстановка на линии соприкосновения лучше не становится. Количество вооруженных провокаций остается достаточно высоким (на этой неделе — 505 случаев, на прошлой — 511).

За неделю в «лидеры» вырвался северный участок фронта, где было совершено более половины от общего количества нарушений. Скорее всего, связано это с продолжающимися попытками военнослужащих 92-й механизированной бригады улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Золотое (56 км северо-западнее Луганска) и Попасная (66 км западнее Луганска) и максимально приблизиться к защитникам Луганской Народной Республики.

Кроме того, 92-я механизированная бригада активно занималась боевой подготовкой: только за одну неделю проведены стрельбы из вооружения БТР-4 ее механизированного батальона, занятия со снайперским взводом и танковым батальоном.

Примечательно, что снайперы в бригаде уже оснащены украинскими винтовками UАR-10 и UАR-008, которые лишь относительно недавно были приняты на вооружение для замены советских 7,62-мм СВД и входят в набор украинского снайпера обычной общевойсковой бригады.

Также одна из винтовок, судя по всему, снабжена тепловизионным прицелом, что является редкостью для строевых соединений. При эффективной дальности оружия в 1200 метров, украинские снайперы могут доставить много неприятностей защитникам народных республик.

Кроме того, на северном участке фронта в ночь на 7 января в Луганске произошло довольно странное событие — в квартире, где проживает начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики полковник Ян Лещенко, произошел взрыв. В результате он получил ранение и был доставлен в больницу.

Глава Армии ЛНР пострадал при взрыве в доме



Начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко госпитализирован с множественными ожогами в одну из клиник Луганска. По данным СМИ непризнанной республики, он пострадал при мощном взрыве в жилой многоэ...https://t.co/OFahNqwYx9 pic.twitter.com/QnGXhv4I1K — Интересные Новости (@sterlitamak02) January 7, 2021

Учитывая минимальные повреждения дома и всего одного пострадавшего (собственно сам полковник Лещенко) «утечка газа» была явно не случайной. Налицо целенаправленная операция по устранению главы Народной милиции Луганской Народной Республики.

Хотя наращивания техники ВС Украины на юго-востоке не отмечалось довольно интересно нахождение в Красногоровке (13 км западнее Донецка) нетипичного для механизированных подразделений вооружения — БТР-Д. На вооружении стоящей в этом районе 28-й механизированной бригады таких машин нет. Зато все рабочие экземпляры собраны в 25-й парашютно-десантной бригаде, которая должна отдыхать «дома» неподалеку от Днепропетровска. Кроме того, в конце декабря в Красноармейске наблюдатели ОБСЕ видели 120-мм артиллерийские орудия «Нона-С», которые также имеются только в 25-й бригаде. Вполне возможно, что вместе с 28-й механизированной бригадой в зону конфликта прибыло сводное подразделение 25-й парашютно-десантной бригады для усиления ВС Украины неподалеку от Донецка на период новогодних праздников. Косвенно это подтверждается активным глушением беспилотников ОБСЕ совершающих полеты севернее столицы Донецкой Народной Республики.

Подготовка к местным выборам в Донбассе

Центральной избирательной комиссией Украины 5 января направлены запросы в администрации Донецкой и Луганской областей о возможности провести местные выборы 28 марта 2021 года.

Предполагается, что голосование пройдет на территориях десяти сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также восьми Северодонецкого и Новойдарского районов Луганской области.

Несмотря на проведение местные выборов на Украине 25 октября 2020 года, в этих районах, примыкающих к линии соприкосновении, оно было отменено, так как частично они не контролируются украинской стороной. Окончательное решение по данному вопросу будет принято до 17 января. Если оно будет положительным, то получается, что украинская сторона либо закроет глаза на неподконтрольные части, либо попытается их вернуть их под свой контроль до 28 марта.

Киев сокращает армию

Telegram-канал «Аварийный Хлопец» выложил интересный внутренний документ Генерального штаба ВС Украины, в котором речь идет об оптимизации численности национальных вооруженных сил в 2021 году. Завершение всех организационных и не очень мероприятий намечено на 19 марта.

Скорее всего, документ этот является практическим продолжением начатой еще в октябре 2020 года председателем правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамия темы о необходимости сокращения численности ВС Украины. Причина — неспособность бюджета справиться с перевооружением армии. Несмотря на это в 2021 году расходы на нужды Министерства обороны выросли и составили чуть более 4 млрд. долларов. При этом реальные затраты по итогам года на Украине всегда меньше запланированных. Так, в 2020 году планировалось потратить также чуть более 4 млрд. долларов, а получилось только 3,6 млрд.

По всей видимости, Киев при ограниченных ресурсах вынужден искать любые способы для экономии и поддержания боеспособной армии. Один из таких — сокращение, без чего ему не справится с повышенными выплатами военным в зоне конфликта, заменой авиационного и вертолетного парков, закупкой ударных беспилотников.

Развитие направления «Запад — Восток»

В рамках развития инфраструктуры Киев в прошлом году запустил довольно интересный инфраструктурный проект — трассу М-30, которая свяжет Львовскую область с Донбассом.

Трасса М-30 соединит Луганскую и Львовскую области#Луганскhttps://t.co/fUDGDfp5AQ — Территория UA (@ter_ua_news) January 6, 2021

Протяженность магистрали составит практически 1400 км, а сами работы состоят в ремонте и модернизации дорожного полотна. Завершение их планируется к сентябрю 2021 года.

Часть заявленной дороги проходит по территории Донецкой и Луганской народных республик. На Украину же она выходит из Донецка и идет далее на запад через Днепропетровск. Конечным пунктом является населенный пункт Стрый (60 км юго-западнее Львова) из которого открывается прямой путь в Венгрию, Словакию, Польшу и областной центр — Львов.

Скорее всего, основная цель строительства этой дороги лежит в экономической плоскости. Она должна повысить привлекательность подконтрольной Киеву части юго-востока в глазах западных инвесторов. Особенно актуально это на фоне реализации соглашения об ассоциации с ЕС, планах подписания с ним «промышленного безвиза», а также открытия рынка земли для иностранцев.

Также развитие дорожного направления «Запад — Восток», в случае чего, позволит быстрее прибыть в Донбасс подразделениям иностранных «миротворцев».

«Небольшое предательство» от Великобритании

Перед выходом из Европейского союза Великобритания заключила договоры о свободной торговле с Турцией и Украиной. В Киеве это было воспринято как довольно знаменательное событие. В целом оно ложится в канву выстраивания логистических маршрутов между Азией и Европой.

Однако чуть позднее, уже в новом 2021 году, Лондон ослабил санкции в отношении Крыма. Теперь у британских торговых портов есть разрешение на передачу платежей в предприятие «Крымские морские порты» за портовые услуги. Проще говоря, компании Великобритании теперь могут фрахтовать суда для перевозки грузов в порты полуострова и, судя по всему, везти их далее на территорию Украины в Европу и в обратном направлении в Азию.

Для Британии в этом — одни лишь плюсы, так как позволяет существенно увеличить объем грузоперевозок (иначе пришлось бы использовать портовую инфраструктуру только одной Одессы). Киев же это ставит в неловкую ситуацию — придется заводить уголовные дела на стратегического союзника из-за посещения Крыма через не контролируемые Украиной пункты пропуска.

Подарки ВМС Украины от западных партнеров

На этой неделе командующим ВМС Украины адмиралом Неижпапой было сделано интересное заявление.

В интервью он рассказал о планах получения помощи от США и Великобритании, в частности:

— в январе 2021 года на 10-недельный курс обучения в США убудут экипажи трех патрульных катеров «Айленд», которые в этот раз уже будут переданы украинской стороне с сопутствующим вооружением и оборудованием (в том числе, возможно, и противокорабельными ракетами). При этом получить их адмирал Неижпапа планирует уже в первой половине 2021 года. Тем самым, общее количество катеров этого типа в ВМС Украине составит пять единиц;

— до конца 2022 года в ВМС Украины ожидаются поставки из США первой партии катеров «Марк 6» (всего Вашингтон намерен передать 16 единиц);

— в январе 2021 года планируется активизировать переговоры с Великобританией о постройке в интересах ВМС Украины восьми ракетных катеров.

Учитывая планируемые поставки в течение этого года первого комплекта берегового ракетного комплекса «Нептун», а также планы по строительству Турцией пяти корветов типа «Ада», Украина примерно к 2030 году будет должна получить довольно сносные военно-морские силы.

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