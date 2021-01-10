Инна Маликова рассказала, что «Новые Самоцветы» готовят поклонникам на юбилей группы

Несмотря на пандемию, у группы «Новые самоцветы» большие планы на 2021 год, поскольку он является для коллектива юбилейным. Об этом в интервью ФАН рассказала руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова.

За все время существования «Новых Самоцветов» более 150 хитов получили новую жизнь. В октябре группа выпустила новую песню «Улетели листья». В середине 80-ых это был настоящий хит, который звучал на каждой дискотеке, а для Виктора Салтыкова и группы «Форум» композиция стала визитной карточкой на многие годы. Благодаря «Новым Самоцветам» хит получил современное звучание, но сохранил легкую грусть о том, что время идет и никого не ждет. И пусть за окном январь, а, слушая песню «Улетели листья», возвращаешься в осень.

Заслуженная артистка России, руководитель и солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова сообщила в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей о юбилее ансамбля «Новые самоцветы». Как оказалось, в 2021 году проекту исполняется 15 лет. По ее словам, поклонников группы ждут творческие подарки от коллектива.

«Новый год я встречала дома, в Москве, здесь же провела и январские каникулы. Наступивший год для нашего коллектива «Новые самоцветы» юбилейный — нам 15 лет. Поэтому у нас большие планы в этом году, мы очень ждем встречи с нашими зрителями. Несмотря ни на что, мы обязательно в том или ином формате будем отмечать наш юбилей, делать много творческих подарков нашим поклонникам»,— сказала Инна Маликова.

Напомним, что в состав группы «Новые Самоцветы» входят: солист популярных мюзиклов Notre Dame de Paris, «Граф Монте Кристо» и многих других, участник проекта «Голос-4» Александр Постоленко, дочь солиста ансамбля «Белорусские Песняры» Валерия Дайнеко Яна Дайнеко, призер «Фабрики Звезд» Михаил Веселов, а также певица, актриса, телеведущая, продюсер коллектива, заслуженная артистка России Инна Маликова.

Российская певица Оксана Почепа, более известная под псевдонимом Акула, в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о своих планах на 2021 год. Она пожаловалась на отмену гастролей из-за пандемии.