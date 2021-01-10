Киев, 10 января. Украинские СМИ растиражировали заявление главы американского фонда Stop Inform Terror Германа Обухова о якобы печальном будущем РФ.

Русофоб в эфире украинского ТВ сказал, что Россия может прекратить свое существование до выборов президента в 2024 году. По словам американца, трудно сказать, кто станет следующим лидером страны, поскольку ее к тому моменту уже не будет.

«Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России», — сказал Обухов.

Он считает, что через три года в РФ сложится подобная ситуация: страна будет двигаться «по инерции», а потом рассыплется, пишет «ПолитРоссия». Высказывание американца стало популярным в Незалежной, его широко растиражировали украинские СМИ.

Следует подчеркнуть, что ряд экспертов прогнозирует распад не России, а Украины. К примеру, политологи из Китая не сомневаются, что после Крыма и Донбасса Незалежная может потерять и другие территории. Надежды Киева на крах РФ обернутся катастрофой для самой Украины, уверены аналитики.

Ранее распад Незалежной предрек бывший депутат Рады Алексей Журавко. По его словам, этому могут поспособствовать шествия в честь сторонников фашистского режима.