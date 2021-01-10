Донбасс сегодня: штаб ООС начал спецоперацию «Печенег», бойцы ВСУ готовят взрывы в Золотом

Донбасс, 10 января. Армия Киева ведет обстрелы южных поселков ДНР. Штаб ООС разработал кампанию по дискредитации Народной милиции ЛНР. Командир украинской бригады наживается на дезертирах. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Три нарушения комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия совершили Вооруженные силы Украины в минувшие сутки. Защитники Донецкой Народной Республики зафиксировали два факта применения силами 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ противотанковых гранатометов и стрелкового оружия при обстрелах южных населенных пунктов и один взрыв недалеко от Донецка в результате проведения личным составом 72-й отдельной механизированной бригады инженерных работ на позициях.

Штаб ООС проводит спецоперацию «Печенег»

На фоне, казалось бы, довольно спокойной боевой обстановки в зоне ответственности армейского корпуса Луганской Народной Республики разведка Народной милиции ЛНР все чаще докладывает о подготовке противником диверсий, провокаций и специальных операций. Напомним, на днях Федеральное агентство новостей сообщало о подготовке силами специальных операций армии Киева херсонского сценария в ЛНР путем проведения диверсий на жизненно важных объектах инфраструктуры республики. А накануне стало известно о подготовке спецоперации «Печенег», которую будет курировать сводная группа 74-го и 83-го центров информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ.

В управлении Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН разъяснили, что планируемая по приказу командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко кампания призвана решить две задачи — дискредитировать подразделения защитников республики и переключить внимание украинской аудитории с небоевых потерь армии Киева. Командиром сводной группы назначен замначальника 83-го Центра ИПсО, подполковник Лаврусь, группа совместно с журналистами украинских каналов уже приступила к подготовке материалов. Контроль соблюдения мер неразглашения информации о спецоперации, как и предварительный просмотр всех отснятых материалов с целью избежать публикации ненужных данных, возложен на сотрудников Службы безопасности Украины.

Солдаты Киева готовят провокацию в Золотом

В рамках проведения кампании «Печенег» украинские силовики уже устроили показательные обстрелы в присутствии журналистов, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Кроме того, в зоне ответственности подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Золотого, где в конце 2019 года состоялось разведение сил и средств, инженерная группа бригады установила взрывные устройства с механизмами дистанционного приведения в действие. Таким образом для журналистов готовится нужная картинка про обстрел «сепаратистами» района разведения сил и средств, где отсутствуют техника и личный состав украинской армии.

Комбриг ВСУ зарабатывает на дезертирах

В то же время, как показывает практика и доказывает информация разведки Народной милиции ДНР, идейных защитников украинской государственности и суверенитета становится все меньше, особенно по причине бегства последних с передовых позиций. В оборонном ведомстве республики сообщают о выявлении недавней проверкой Военной службы правопорядка ВСУ в 72-й мехбригаде факта дезертирства 45 бойцов.

Но самое интересное ожидало проверку после фиксации количества беглецов. Оказывается, что все они не проходят по документам как самовольно оставившие часть. Таким образом, денежное и материальное довольствие выделяется на всех 45 дезертиров. На вопрос, куда именно уходят данные средства, и предстоит ответить командиру 72-й бригады сотрудникам военной прокуратуры Украины.