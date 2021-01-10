Москва, 10 января. Технические возможности завершить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в 2021-ом году есть, хотя санкционное давление дает о себе знать. Такой позиции придерживается директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, своей точкой зрения эксперт поделился в разговоре с изданием Baltnew.

Кулагин уверен, что в случае с «СП-2» есть только один вопрос — как завершить проект, чтобы все сохранили свое лицо. По его словам, больший интерес в сложившейся вокруг «Северного потока — 2» ситуации вызывает вопрос, связанный с сертификацией и вводом в эксплуатацию газопровода.

Собеседник издания также обратил внимание на позицию США. Избранный американский президент Джо Байден не раз говорил, что намерен восстановить испорченные при Дональде Трампе отношения с Европой. Поэтому можно предположить, что Вашингтон не будет мешать реализации проекта российского газопровода.

«Я думаю, что будут схемы договоренностей, когда будет возможность достроить газопровод и нормально ввести его в эксплуатацию, но американцы скажут, что «зато мы задержали на пару лет проект» и поставят это себе в плюс», — считает экономист.

Экономист Кулагин оценил сроки завершения строительства «Северного потока — 2». Он предположил, что укладка газопровода может завершиться летом этого года.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что страны Евросоюза будут поддерживать завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».