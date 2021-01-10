Политолог объяснил, почему Украине с Белоруссией «не по пути»

Украину сложно назвать самостоятельным государством, и потому она не может быть полноценным партнером для Белоруссии. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В ходе своего большого интервью для передачи «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов возобновить отношения с Украиной. По его словам, оскорбительные заявления Киева в адрес Минска объясняются «трудным положением, в котором сейчас находится Украинское государство».

«Это констатация очевидного факта, — заметил Межевич. — Но вместе с тем в своих оценках «тяжести» положения Киева Александр Григорьевич явно не дотянул. Это все равно что сказать про человека, лежащего при смерти, что у него не все в порядке со здоровьем!»

По словам политолога, поиск выхода из трудностей их страны ведущая часть политиков Украины ищут во «внешнеполитических успехах», понимая под ними «конфронтацию между Россией и Республикой Беларусь».

«Отсюда, кстати, исходит публичное признание [бывшим президентом Украины] Петром Порошенко своей определяющей роли в организации провокации с задержанием ряда граждан РФ в Белоруссии непосредственно перед президентскими выборами 9 августа 2020 года, — заявил эксперт. — И если бы все развивалось по украинскому сценарию, они бы прошли под лозунгом «защиты Республики Беларусь от российской угрозы». Но в итоге все вскрылось».

Собеседник ФАН отметил, что еще совсем недавнее желание Лукашенко вести «многовекторную» политику, ориентированную также и на Украину (которая является серьезным торговым партнером РБ), совершенно не отвечает интересам Российской Федерации.

«Но проблема даже не в этом, а в том, что у Минска нет никаких возможностей проводить такую разнонаправленную политику, — считает Межевич. — Ведь Украина — это не самостоятельная страна! Она полностью зависит от того, что ей скажут в Вашингтоне. И если завтра оттуда придет приказ разорвать все отношения с Минском и не покупать белорусские нефтепродукты, то, уверяю вас, Киев выполнит его. И тогда завтра по его дорогам, как и 100 лет назад, вновь пойдут гужевые повозки, запряженные волами».

Политолог убежден, что, преисполнившись любовью к американцам, украинцы даже перекопают железные дороги, ведущие в Республику Беларусь.