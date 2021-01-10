Москва, 10 января. Муж популярной певицы Нюши Игорь Сивов порадовал фанатов семейной фотографией. Снимок с детьми мужчина разместил в своем микроблоге в Instagram. Судя по свежей публикации, трехлетняя дочь Нюши в тигровом комбинезоне встала на коньки.

Муж Нюши признался, что рождественские каникулы прошли у него не так, как планировалось. Оказывается, он хотел улететь из Москвы, но, увы, отпуск пришлось провести в столице. Объяснять причину Игорь Сивов не стал, но, скорее всего, все дело в ограничения, введенных на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

«Новогодний отпуск с семьей для многих стал уже многолетней традицией, но в этом году все пошло не по плану!» — откровенно рассказал он.

Однако семья все-таки решила провести время с пользой и сделала выбор в пользу активного отдыха.

«Мы уже на склоне! Покоряем новые вершины ментально и фигурально! А как ваш 2021-й начался?» — обратился к подписчикам муж певицы.

Сначала на горном склоне, а потом — на коньках. Семья весело проводит свободное время. Подписчики обратили внимание на крошку Симбу — дочку Нюши и Игоря. На малышке был теплый комбинезон тигровой расцветки, который умилил фанатов звездной семьи.

«Симбуля, что тоже на коньках? Какая умница, красавица просто», — умилилась одна из подписчиц. «А Симба уже умеет на коньках кататься?» — поинтересовалась вторая.

Сама Нюша часто выкладывает интересные фотографии в своих социальных сетях. Недавно певица взбудоражила поклонников фигурой в купальнике-бюстье алого цвета.