Количество выявленных случаев коронавируса в Африке превысило три миллиона

Аддис-Абеба, 10 января. Число подтвержденных случаев COVID-19 на африканском континенте превысило три миллиона. Об этом со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) сообщает китайское информационное агентство Xinhua.

Пандемия коронавируса, начавшегося в китайском Ухане в конце 2019 года, охватила все без исключения государства Африки и нанесла серьезный ущерб континенту. Помимо экономического спада, вызванного санитарными ограничениями, COVID-19 повлиял на электоральные циклы африканских стран. Наиболее ярким следствием пандемии стал перенос выборов в Эфиопии, который спровоцировал вооруженный конфликт между федеральным правительством и сторонниками «Народного фронта освобождения Тыграя».

По данным Africa CDC, к 10 января на континенте выявлено 3 021 769 случаев коронавируса. Выздоровело 2 450 492 человека. Жертвами заболевания стали 72 121 человек.

Лидерство по всем показателям удерживает Южноафриканская Республика. В стране зафиксировано 1 214 176 заболевших. Выздоровело 956 712 граждан, 32 824 южноафриканца погибли. Тяжелая ситуация наблюдается в Марокко, Тунисе, Египте, Эфиопии, Кении и Нигерии.

Ранее в ЮАР прошла встреча альянса политических сил, на которой секретарь Коммунистической партии Республики (SACP) Солли Мапаила призвал правительство усилить контакты с РФ и Китаем для скорейшей закупки вакцины против коронавируса. Также он потребовал от президента страны Сирила Рамафосы взять ситуацию под личный контроль, чтобы избежать коррупционных схем приобретения препарата.